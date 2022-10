Pauline Ferrand-Prévôt rejoint Ineos Grenadiers pour deux ans, avec Paris 2024 en point de mire

Pauline Ferrand-Prévôt, la star mondiale du VTT, va poursuivre sa carrière chez Ineos-Grenadiers. La quadruple championne du monde de VTT "cross-country" quitte BMC pour la formation anglaise. Elle se concentrera sur le VTT et n’ira pas rouler sur route. Un transfert qui s’explique par la volonté de se mettre en bonne condition pour son rêve absolu : l’or olympique aux Jeux de Paris 2024. Le journal l’Equipe a obtenu une réaction de sa part : " L’or olympique est la seule médaille qui manque à mon palmarès, et c’est celle-là que je veux le plus, a indiqué la Française dans le communiqué. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rejoindre Ineos. J’ai encore de nombreuses choses à apprendre et c’est la meilleure équipe à pouvoir m’aider à atteindre cet objectif."