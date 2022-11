Pauline Ferrand-Prévot : "Ma saison était exceptionnelle, je vise désormais les JO de Paris"

Désormais, la Rémoise pense aux Jeux de Paris en 2024 : "C’est l’objectif ultime. C’est le seul qui manque à ma carrière. Cette signature chez INEOS, c’est vraiment pour me permettre d’arriver aux Jeux Olympiques de Paris dans les meilleures conditions possibles. On sait que sur route, c’est la meilleure équipe au monde et qu’ils vont pouvoir m’apporter des choses que je n’avais pas auparavant. Je pense avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Ça va être super intéressant et je suis super contente. Le but c’est d’être vraiment intégrée à part entière avec les hommes. Et pourquoi pas aller rouler avec Tom Pidcock quand il reviendra rouler sur les cyclo-cross. Être capable d’être championne du monde à la maison devant un public déchaîné, avec finalement beaucoup d’engouement et beaucoup de sollicitations… C’est vrai que pour moi, c’était une belle répétition."

La Française voit loin et n’exclut rien pour son avenir, y compris une participation à un prochain Tour de France : "Chaque chose en son temps. Et c’est vrai qu’il manque ce titre aux Jeux. Pourquoi pas retourner sur la route après Paris et faire ce fameux Tour de France ? Ouais, ça serait vraiment le but aussi de ma carrière."

De retour sur les courses de cyclo-cross, Ferrand-Prévot a évoqué cette absence : "Ça m’a manqué énormément. Il y avait eu ces deux opérations-là en 2019 et en 2020. Après, j’étais dans une équipe qui n’avait pas de vélo de cyclo-cross, donc c’était compliqué de participer. Donc oui, je suis super contente. Après, j’avoue que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Dans tous les cas, c’est vraiment un point de départ pour ma saison de cyclo-cross. L’objectif reste vraiment la fin de saison de cyclo-cross avec les championnats du monde aux Pays-Bas."

En attendant, elle a participé ce mardi à la Koppenbergcross et ne l’a terminé qu’à la 12e position, après de nombreux ennuis mécaniques. Elle espère évidemment faire mieux à l’Euro de Namur ce samedi.