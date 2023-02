Pauline Etienne (Ennemi Public) : "Jamais mes enfants ne joueront seuls dans un parc"

La comédienne Pauline Etienne était l’invitée de David Barbet dans l’émission "Le 6/8" sur La Une.

On retrouvera Pauline Etienne dans la troisième et dernière saison de la série "Ennemi Public" à découvrir dès le 12 mars à 20h50 sur La Une.

L’actrice dévoile comment elle a intégré le casting de la série : "C’est assez particulier car on m’a proposé le dernier plan de la première saison, ils n’avaient pas encore écrit la saison 2 mais ils m’avaient dit que mon personnage serait très présent dans la saison 2. Cela me plaisait de jouer dans une série belge."

"Ennemi Public" s’inspire de l’affaire Dutroux, Pauline Etienne évoque le monde actuel et sa peur de l’inconnu : "On vit dans un monde de fous. Jamais, mes enfants ne joueront seuls dans un parc. Je n’ai pas eu l’innocence des générations précédentes car je suis née pendant cette histoire. On m’a toujours dit de ne pas parler avec des inconnus dans la rue et ça me reste encore maintenant, j’ai dû mal à parler avec quelqu’un dans la rue encore aujourd’hui."

Pauline Etienne a déjà reçu le Magritte du meilleur espoir féminin et de la meilleure actrice, elle dévoile ce qu’elle pense des cérémonies concernant le cinéma : "C’est une reconnaissance de la part du milieu. Après, je trouve que c’est ridicule de mettre en compétition des films qui n’ont à rien à voir, qui n’ont pas le même budget. C’est toujours gratifiant d’en recevoir un quand même."

