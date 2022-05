Suggs (Madness) a rajouté : " On nous parle souvent de profs exceptionnels, qui tirent leurs élèves par le haut. Malheureusement, je n’en ai jamais croisé. " Ooh Do U Fink U R’" est une phrase que j’ai souvent entendue lorsque j’étais à l’école. On me ramenait constamment à mes origines et on voulait me mettre dans une boîte. Je n’ai jamais été encouragé à rien, mais je n’ai jamais abandonné non plus. "

Le clip de la chanson est un montage d’images d’animation, réalisé par DNO, collaborateur de longue date de Madness.