Paul Van Himst sur Jérémy Doku : "Dans un an, il sera l’un des meilleurs joueurs au monde"

Paul Van Himst fête ses 80 ans ce lundi. L’ancienne gloire du football belge nous a accordé une longue interview et est revenue sur de nombreux sujets, dont la jeune génération des Diables Rouges.

A 80 ans, Paul Van Himst suit toujours le football belge et l’équipe nationale. Et quand Benjamin Deceuninck lui demande quel est le jeune joueur belge qui le fait un peu plus frissonner que les autres actuellement, la réponse est directe : "Le meilleur, c’est Doku."

Et d’ajouter : "Je l’ai connu chez les jeunes encore, car il a joué avec mon petit-fils en U16 ou U18. Il est terriblement rapide. Ce qui est bien pour lui, c’est que c’est un individualiste. Mais comme il part à Manchester City, on va lui apprendre à jouer collectivement. Car à City, s’il joue deux matches et qu’il ne donne pas la balle, les autres ne vont plus la lui donner. Mais dans un an, il sera l’un des meilleurs joueurs au monde, je crois oui. Il a tellement de qualités."

Retrouvez l’interview de Paul Van Himst ce lundi dans La Tribune où l’on évoquera plein d’autres choses encore.