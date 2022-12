Paul Van Himst rend hommage à Pelé : "Il était au-dessus de tout le monde… il reste le meilleur joueur de tous les temps"

L’un a joué entre 1959 et 1977, l’autre entre 1956 et 1977. Paul Van Himst est sans aucun doute le footballeur belge ayant le mieux connu Pelé, qui s’est éteint à l’âge de 82 ans ce jeudi. Pour la RTBF, Van Himst, surnommé "Le Pelé Blanc", est revenu sur la carrière de Pelé et sur ses différentes rencontres avec la légende brésilienne.

Le roi Pelé connaît plutôt bien la Belgique. C’est après avoir remporté la Coupe du monde 1958 avec le Brésil qu’il se rend pour la première fois sur notre territoire avec son club de Santos pour y disputer des matches de gala. Il rencontra notamment le Standard, le Beerschot et Anderlecht.

Van Himst, qui venait d’intégrer l’équipe première anderlechtoise, se souvient de ce premier affrontement : "Chaque année, une équipe brésilienne se déplaçait en Belgique pour l’ouverture du championnat. En 1959, c’était Santos avec Pelé, et l’année d’après Botafogo avec Garrincha".