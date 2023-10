Paul Van Himst, le "Pelé Blanc" fête ses 80 ans

Ses capacités hors du commun sont décelées dès 8-9 ans par un certain Constant Vanden Stock. Biberonné aux couleurs Mauve et Blanc dès son plus jeune âge, 'Polleke' fera ses débuts en équipe première d'Anderlecht en 1960 à l'âge de 16 ans. Le premier pas d'une longue et heureuse carrière qui le verra briller avec les Bruxellois pendant 16 glorieuses saisons.

Techniquement supérieur, dribbleur né au sens du but aiguisé, Paul Van Himst va régaler le public du Parc Astrid jusqu'en 1975. Au terme de son aventure anderlechtoise, il pourra regarder fièrement dans le rétroviseur : 8 fois champion de Belgique, 4 fois vainqueur de la Coupe, 3 fois meilleur buteur du championnat (sans être un attaquant pur) et finaliste de la Coupe des Villes de Foire.

A l'international, le talent de "Popol" est reconnu. Grâce à ses performances avec Anderlecht et avec les Diables rouges. C'est d'ailleurs après un match en sélection face à la France que l'Equipe lui attribue le fameux surnom de "Pelé Blanc". Un surnom bien plus flatteur que celui de "Paul gazon" que lui avaient affublé ses détracteurs pour sa sois-disant propension à tomber trop souvent.

Cette reconnaissance internationale est mise en évidence au milieu des années 60 avec une 5e (1964) puis une 4e place (1965) au classement du Ballon d'Or. Résultat égalé par Wilfried Van Moer (1980) puis battu par Kevin De Bruyne (3e en 2022).