Paul Van Himst: "L'Union m'épate"

Une défaite qui a privé Anderlecht d’une dixième Coupe et d’un ticket européen garanti. " Cela va mettre encore plus de pression sur le Sporting. Selon moi, pour rester en course dans le classement, ils doivent s’imposer face à l’Union ce dimanche. Mais ce ne sera pas simple. Honnêtement, les Unionistes m’épatent ".

En effet, la star des années 60 et 70 ne tarit pas d’éloges quand il évoque l’autre club de la capitale. " Franchement, je ne les ai pas vu venir et je ne suis pas le seul. Ils sont bons dans le jeu, forts mentalement et leurs attaquants, Vanzeir et Undav, n’ont pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer. Certes, ils ont des problèmes face aux blocs bas mais ce sera moins le cas en Play-Offs contre des équipes moins défensives ".

Sur papier, les Brugeois ont tout pour être sacrés

Une question se pose : les Unionistes peuvent-ils être champions ? " J’ai quand même des doutes pour le titre. La division des points ne les aide pas évidemment. Une division des points que je trouve agréable en tant que spectateur. Cela offre du spectacle mais je n’aurais sans doute pas voulu cela en tant que joueur. C’est un peu injuste et je n’aurais peut-être pas gagné 8 titres de champions de Belgique avec ce système ", plaisante celui qui fut aussi à la tête des Diables Rouges entre 1991 et 1996.

A l’heure de désigner son favori pour le titre, le quadruple Soulier d’Or se montre donc plus mesuré vis-à-vis des joueurs du Stade Marien. " Il y a peu de matchs. La pression sera intense et, à ce jeu, je pense que Bruges est mieux armé. Sur papier, les Brugeois ont tout pour être sacrés. Mais on a tellement souvent prédit la fin de la belle histoire de l’Union cette saison que je reste prudent. Ils sont toujours là et le méritent. "

Des fleurs adressées aux rivaux mais Paul Van Himst n’en oublie pas son club. " Je pense qu’ils sont sur la bonne voie. Marc Coucke a les moyens financiers et a trouvé sa place au-dessus du club. Le duo Verbeke-Vandenhaute (NDLR : le CEO et Président) fonctionne bien. Cela se voit aussi avec les supporters. Il y a du monde au stade. Ils sont positifs. Fatalement, ils sont moins exigeants qu’à mon époque mais c’est bien comme ça. Le public comprend que le club a des moyens limités. Je crois aussi que les fans sont heureux par le jeu proposé. Et, cela, c’est le mérite de Vincent Kompany. Il sait comment Anderlecht doit jouer. Mais il est évident que presque 5 ans sans titre (NDLR : Championnat 2017), c’est beaucoup et cela risque encore d’être compliqué cette saison. Il faudra donc être au minimum européen pour pouvoir aussi recruter de nouveaux joueurs.