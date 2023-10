Paul Van Himst et son amitié avec Eddy Merckx : "C’est une amitié très forte"

Paul Van Himst et Eddy Merckx, c’est une histoire d’amitié qui dure depuis de nombreuses années. Et alors qu’il fête ce lundi ses 80 ans, l’ancien joueur de foot est revenu sur les prémisses de cette rencontre au micro de Benjamin Deceuninck.

L’un était l’un des plus grands footballeurs belges, l’autre, le plus grand cycliste de tous les temps. Si deux mondes les séparent, Paul Van Himst et Eddy Merckx se sont liés d’amitié depuis des années.

"J’ai encore vu rouler Eddy chez les débutants", nous explique Van Himst. "Monsieur Roelants, administrateur à Anderlecht m’a un jour emmené à une course de jeunes. Et parmi eux, il y en avait un de Bruxelles qui était pas mal. Je vais voir et c’est Eddy Merckx qui gagne. C’est ma première rencontre avec lui."

Ce n’est pourtant que plus tard que les deux sportifs vont finalement accrocher. "Après sa victoire à Milan San Remo, j’ai été avec lui à une émission télé. J’avais été le chercher en voiture pour aller à Namur à l’émission. On ne se voyait pas tellement au début, mais on est devenu ami. Nos familles aussi. Et c’est devenu une amitié très forte."

Si la famille est souvent au centre des débats, le foot et le vélo ne sont jamais loin non plus : "On se dit tout, même si on n’est pas toujours d’accord. Et on se téléphone tous les jours, même si c’est souvent lui qui fait le numéro. Et on se voit souvent. Quand il sait passer, il passe boire un café. Le thème principal de nos discussions, c’est le football et le vélo. Et comme on n’est pas toujours d’accord, Eddy me laisse sur le foot et moi sur le cyclisme."

Les deux amis étant fan d’Anderlecht, on les retrouve tous les week-ends au stade. Si les résultats étaient moins bons ces dernières années, Anderlecht retrouve des couleurs. Pour leur plus grand plaisir : "Avec les transferts cette saison, le classement n’est pas mauvais, mais le jeu peu encore s’améliorer", conclut Paul Van Himst.

Une interview que vous pouvez retrouver ce lundi lors de l’émission La Tribune où l’on évoquera plein d’autres choses encore.