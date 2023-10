Paul Van Himst donne un conseil à Remco Evenepoel : "Il démontre qu’il est costaud, mais je trouve qu’il devrait être un peu plus modeste"

Paul Van Himst fête ce lundi ses 80 ans. L’ancienne gloire du football belge nous a accordé une longue interview et est revenue sur de nombreux sujets, dont Remco Evenepoel.

Paul Van Himst n’est pas qu’un grand footballeur, c’est aussi un fan de cyclisme. Grand ami d’Eddy Merckx avec qui ils partagent beaucoup de valeur, l’ancienne gloire des Diables Rouges a aussi évoqué Remco Evenepoel à qui il donne un conseil.

"Quand parle de Remco avec Eddy, on se dit qu’il est quand même fort et costaud. Et c’est vrai. Et là où je suis un peu avec Eddy, c’est qu’après les courses, parfois, on n’est pas toujours d’accord avec la manière dont il répond aux questions. Ça nous embête un peu. Il dit des choses qu’il ne devrait pas dire. Mais attention parce qu’il démontre qu’il est costaud. Je trouve qu’il devrait être un peu plus modeste. Même s’il fait des choses formidables, dans la vie, la modestie, c’est important."

Pour Paul Van Himst, c’est même quelque chose d’ancré en lui : "Ça nous ressemble Eddy et moi. Au niveau famille par exemple. J’ai connu une période où on n’avait pas toujours la gloire et où l’on a souffert. Et Eddy a été élevé de la même manière. Avec les parents qui travaillent beaucoup et qui n’étaient pas riches. On n’a pas été élevé dans la fortune. Et cela peut être une bonne leçon de ce qu’il faut faire ou ne pas faire", conclut Paul Van Himst.