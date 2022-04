Paul Van Himst: "Bruxelles peut accueillir trois clubs en première division"

Cette saison 2021/2022 pourrait être celle du football bruxellois. Avec l’Union Saint-Gilloise en tête, un Sporting d’Anderlecht dans le Top 4 (malgré l’échec en Coupe) et le RWDM toujours en lice pour rejoindre la D1A via son barrage face à Seraing.

Une dernière étape que suivra avec attention un ancien de la maison (même si ce ne fut pas sa résidence principale) Paul Van Himst. " Je connais bien le président Thierry Dailly qui a porté ce club à bout de bras durant des années. Ils ont fait un très beau parcours mais je pense que ces rencontres face à Seraing ne seront pas simples. Sur papier, les Sérésiens sont sans doute un peu au-dessus. Mais je serais ravi de revoir trois équipes bruxelloises en première division ".

Un cas de figure que l’ancien numéro 10 du Sporting d’Anderlecht a connu plusieurs fois dans sa carrière mais qui serait inédit depuis la saison 1987-1988 (Anderlecht, RWDM, Racing Jet de Bruxelles). " Un derby est toujours une rencontre spéciale ", explique l’ancienne star des mauves qui ne manquera évidemment pas le choc entre l’Union et Anderlecht ce dimanche. " Même si une équipe est plus forte, elle est toujours en difficulté. Anderlecht a en tout cas toujours eu du mal face aux Molenbeekois. Et puis, le derby entre l’Union et le RWDM est historique. "

Avoir plusieurs clubs dans une capitale n’est pas unique. Londres, Madrid, Rome, Berlin en sont quelques exemples. Mais est-ce souhaitable dans une ville plus petite, comme Bruxelles, d’avoir trois équipes ? " On peut le penser mais je ne suis pas de cet avis. Chacun a une clientèle très différente et je ne pense pas que la promotion éventuelle du RWDM en D1A fera perdre des supporters aux deux autres. Le RWDM a le public le plus bruxellois. L’Union est plus familial. Le RSCA a lui un public au niveau national. Il n’y donc pas de concurrence ".