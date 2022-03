Paul Son veut commercialiser sa canette 100% hygiénique

Qui n’a pas pensé aux impuretés sur une canette avant de boire ? Paul Son l’a bien pensé puisqu’il a inventé une canette 100% hygiénique. Son idée est venue il y a 20 ans lorsqu’il remarque que les poussières s’installent sur les canettes. Mais également les microbes car tout le monde peut toucher à une canette avant de l’acheter et de la boire. Et le liquide de la boisson remplit le rebord de la canette et il récolte ces impuretés.

"La canette, c'est bien pratique quand on l'achète directement dans un frigo d'une épicerie et on prend la plus fraîche. Plutôt que d'attendre d'être servi dans un café et la boisson n'est pas toujours fraîche. Je trouve dégueulasse de boire directement sur un emballage extérieur. Tandis que chez soi, on fait la vaisselle et on nettoie tout convenablement."

C'est de là que Paul Son conçoit une canette refermable avec un bec verseur pour l'hygiène à 100% : "L’idée est venue pour boucher la canette afin de la rendre hermétique à toute agression extérieure. Sur le couvercle, il y a un feuillard qui s’enlève. Il fallait une fermeture métallique car le plastique est poreux, le gaz ressort de la canette et l’oxygène entre dans la canette pour abimer le produit. Le bec verseur s'ouvre pour dégager une prise d'air. Mais, il sert aussi à refermer pour que la canette soit étanche."