Paul Simon révèle qu’il a perdu presque toute son audition d’une oreille

Après plus de 50 ans passés à enregistrer et donner des concerts, Paul Simon a révélé dans une nouvelle interview au Times qu’il a perdu presque toute son audition dans une oreille, ce qui complique quelque peu un éventuel retour sur scène.

"Assez soudainement, j’ai perdu presque toute l’audition de mon oreille gauche, et personne n’a d’explication à cela", a expliqué Simon, qui s’est retiré des tournées en 2018. "Tout est donc devenu plus difficile. J’ai réagi avec frustration et agacement ; pas encore avec colère, parce que je pensais que ça passerait, que ça se réparerait tout seul."

L’audition de Simon ne s’est pas réparée – pour l’instant. Mais il ne semble pas trop abattu, peut-être parce qu’il lui arrive de se lasser de ses propres chansons lorsqu’il est sur la route : "Les chansons que je ne veux pas chanter en concert, je ne les chante pas. Parfois, il y a des chansons que j’aime et à un certain moment de la tournée, je me dis : "Qu’est-ce que tu fous, Paul ?". C’est souvent le cas pendant "You Can Call Me Al". Je me disais : "Qu’est-ce que tu fais ? On dirait un groupe de reprises de Paul Simon. Je devrais quitter la route, rentrer chez moi".

Bien sûr, il n'a pas cessé de faire de la musique. La semaine dernière, il a fait part d’un nouveau projet musical intitulé Seven Psalms, une composition en sept mouvements destinée à être écoutée comme un morceau de musique continu plutôt que comme un album. En juillet dernier, Paul Simon était remonté sur la scène du Newport Folk Festival. Alors qu’il avait officiellement fait ses adieux et pris sa retraite en 2018, il avait profité d’un concert de Nathaniel Rateliff lors du festival pour retrouver son public.

Dave Grohl des Foo Fighters s’est aussi déjà ouvert sur sa propre perte d’audition dans une interview datant de février 2022, plaisantant quelque peu sur le fait qu’il est "vraiment sourd" et admettant qu’il "lit sur les lèvres depuis 20 ans".