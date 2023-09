Paul Simon n’accepte pas sa perte d’audition et veut repartir en tournée

Paul Simon a révélé qu’il n’avait pas accepté sa perte d’audition et qu’il travaille activement à une solution pour pouvoir reprendre les tournées.

Le chanteur de Simon & Garfunkel a évoqué ses troubles auditifs de l’oreille gauche lors d’une séance de Questions/ Réponses ce 10 septembre précisant que ce problème lui avait gâché la vie sur scène.

Il a expliqué qu’il est maintenant sur le point de travailler avec deux guitaristes qui pourraient assumer les parties de chant qu’il ne sait plus faire en live, ce qui l’aiderait à reprendre les tournées.

“Je ne l’ai pas encore accepté totalement ", a-t-il dit au The Hollywood Reporter. “D’habitude, quand j’ai terminé un album, je prends la route et j’ai la possibilité de le tester en live, les morceaux deviennent des classiques et on peut continuer. "

“Depuis une semaine maintenant, je fais des essais avec deux guitaristes qui vont jouer les parties que j’ai assurées sur le disque [2023’s ‘Seven Psalms’], et voir si je peux chanter le reste " a-t-il ajouté, faisant référence à sa perte d’audition qui l’empêche de jouer en direct. "Je ne suis pas sûr de pouvoir intégrer ma voix aux guitares. "

Le musicien de 81 ans s’est prêté à cet échange avec les fans suite à une diffusion du documentaire d’Alex Gibney, In Restless Dreams : The Music of Paul Simon, dont la Première a eu lieu ce week-end au Festival du Film de Toronto au Canada. Sa sortie officielle est fixée au 7 octobre.

Le chanteur a annoncé qu’il se retirait des tournées en 2018, donnant son dernier concert dans le Queens, à quelques minutes de l’endroit où il a grandi. A cette époque, Simon avait laissé entendre qu’il serait "ouvert" à des représentations "ponctuelles" à l’avenir, et il est d’ailleurs apparu au Newport Folk Festival l’été dernier lors d’un retour surprise sur scène.

Fin juillet, il évoquait déjà au media Mojo sa retraite et la façon dont il a essayé de surmonter la perte d’audition qui l’a empêché de retourner en tournée.