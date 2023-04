Paul Simon est de retour avec un album concept

Paul Simon a annoncé un nouveau projet musical intitulé Seven Psalms, une composition en sept mouvements destinée à être écoutée comme un morceau de musique continu plutôt que comme un album. L'œuvre sera disponible dans son intégralité le 19 mai.

Produit par Simon et Kyle Crusham, Seven Psalms voit le légendaire auteur-compositeur-interprète jouer de divers instruments acoustiques. Il est accompagné de la chanteuse Edie Brickell, ainsi que de l'ensemble vocal britannique VOCES8.

Vu le concept d’écoute en une traite, Paul Simon ne sort pas de singles de Seven Psalms avant l’album au complet. Cependant, l'artiste a partagé une bande-annonce pour le projet, dans laquelle il révèle que l'idée de la musique lui est venue dans un rêve. "Le 15 janvier 2019, j'ai fait un rêve qui disait : "Tu travailles sur un morceau qui s'appelle " Seven Psalms ". Le rêve était si intense que je me suis levé et je l'ai écrit. Mais je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait".