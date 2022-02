Paul Rudd et Seth Rogen (qui épouse une zombie) dans une pub délirante du Super Bowl

Au Super Bowl, il y a évidemment du sport. Il y a aussi de la musique avec le fameux concert de la mi-temps. Et puis, il y a les pubs.

Pour le programme TV le plus regardé de l'année aux Etats-Unis, les annonceurs tentent de rivaliser d'inventivité pour sortir les meilleures pubs. L'année dernière, on avait ainsi eu un spot où Timothée Chalamet jouait le fils d'Edward aux mains d'argent.

Cette année, on retient tout spécialement l'humour délirant de Paul Rudd et Seth Rogen. Ce qu'on essaie de nous vendre ? Des chips, juste des chips. Mais avec ces deux-là, ça prend des proportions complètement délirantes où Seth Rogen finit par se marier avec une "charmante" zombie (et à la place des grains de riz, c'est des chips qu'on lance sur les mariés).