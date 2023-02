Paul Rudd et Harry Styles, deux icônes qui se battent pour une virilité moins stéréotypée.

Deux hommes, deux styles, deux générations, témoins des changements qui s'opèrent depuis plusieurs mois dans l'industrie de la beauté. Paul Rudd et Harry Styles sont aujourd'hui considérés comme des icônes de beauté ultimes et plus particulièrement des sources d'inspiration dans le domaine des soins de la peau.

C'est ce que révèle une étude menée par les experts en soins pour hommes Humanery. Pas moins de 100 hommes célèbres ont été passés au crible via l'analyse de données Google, pour déterminer lesquels influencent le plus la routine beauté des hommes et se révèlent être des skinfluenceurs de renommée mondiale.

Paul Rudd s'approprie la première place du classement avec 8400 recherches annuelles associant l'acteur américain au terme "skincare".

Un constat qui montre que la fin de l'invisibilité des quinquagénaires n'est pas l'apanage des femmes et témoigne de la volonté de ces messieurs de déconstruire les injonctions qui entourent la masculinité et davantage encore la virilité. Le Top dévoilé par Humanery le démontre, c'est une masculinité plurielle et inclusive en termes d'âge, de morphologie, d'origine ou de genre qui séduit aujourd'hui le public.