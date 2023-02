Paul Rudd donne quelques conseils pour lutter contre le vieillissement

Selon beaucoup de fans, Paul Rudd ne fait pas son âge. Lors d’une présentation avec Men’s Health, l’acteur américain a donné quelques tips pour lutter contre le temps.

Il y a quelques années, c’était Pharrell Williams qui était suspecté d’avoir trouvé la fontaine de Jouvence. Désormais, les regards se tournent vers Paul Rudd dont les fans se demandent ce qu’il fait pour se rebeller contre le temps. Lors d’une présentation avec Men’s Health, l’acteur de 53 ans a partagé ses tips : "Dormir. Puis, régime. Puis, des poids. Puis, du cardio.", a-t-il déclaré avant de donner le conseil qu’il estime être le plus important : "Les gens me demandent 'Peux-tu m’envoyer tes recettes ?', 'Combien de fois par semaine t’entraînes-tu ?', 'Bois-tu ?', 'Manges-tu des glucides ?', 'As-tu un cheat day ?' Mais la chose la plus importante, c’est le sommeil".

L’acteur qui reprend son rôle de Scott Lang dans "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania", a ajouté ceci : "Les gens règlent leur alarme puis, dorment pendant quatre heures et ils se lèveront pour pouvoir s’entraîner. Ils ne se rendent pas service". L’idéal, selon ses propos, est de bien dormir d’une traite pendant 8 heures, si possible.