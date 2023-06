Paul Rodgers annonce son premier album de titres originaux de ce siècle

Paul Rodgers, ancien leader de Free et de Bad Company, a levé le voile sur Midnight Rose, son premier album de nouveaux titres originaux depuis Electric, sorti en 1999.

L’album sortira le 22 septembre sur le célèbre label de Memphis, Sun Records, et un single, "Livin' It Up", est déjà disponible.

"Mon nouvel album, "Midnight Rose", est né d’une étincelle d’idées que j’avais", explique Rodgers. "Ces étincelles se sont transformées en un feu nourri lorsque le groupe et toutes les personnes impliquées ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Je pense que c’est mon meilleur album à ce jour, je l’adore. J’espère que vous l’aimerez aussi."

Midnight Rose a été enregistré dans deux studios canadiens, Roper Recording à Coquitlam et The Warehouse à Vancouver, et produit par Bob Rock et Cynthia Rodgers, la partenaire de longue date du chanteur, qui a également réalisé la pochette.

Le partenariat de Paul Rodgers avec Sun Records – célèbre pour avoir fait connaître Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison et bien d’autres – a été établi lorsqu’il a signé un accord au début de l’année dernière avec la société d’édition et de gestion musicale Primary Wave, qui possède le catalogue de Sun Records.

"Paul Rodgers est une légende du rock et nous sommes fiers de l’avoir sur le label Sun Records", déclare Dominic Pandiscia, directeur de la stratégie de Primary Wave/Sun Label Group. "Son album, Midnight Rose, est un classique des temps modernes que ses fans, anciens et nouveaux, vont adorer. Nous avons entendu un seul commentaire constant tout au long du processus d’enregistrement : Paul n’a jamais sonné aussi bien. Je suis tout à fait d’accord."