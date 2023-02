Paul Nardi (La Gantoise) sur le Gril : "A Nancy, on m’appelait le petit Hugo Lloris"

PAPIER 4 : JACQUES BREL (il sourit). " Je sais pourquoi vous avez mis ce papier ! Je suis né à Vesoul, en Haute-Saône, et si on connaît ma ville, c’est grâce à Jacques Brel (Il commence à chantonner) ‘Tu voulais voir Vesoul et on a vu Vesoul…’ J’y ai encore toute ma famille ! La spécialité, c’est la Cancoillotte, un fromage coulant qu’on met sur une biscotte… Je vous invite à goûter, un régal ! En Belgique, j’aime bien le chocolat, la bière et les gaufres. De Liège et de Bruxelles ! Mais il faut bien l’avouer, la gastronomie française reste la référence ! " (clin d’œil)

PAPIER 5 : COVID (Il grimace). " Le Covid, je connais, je l’ai eu deux ou trois fois… C’était vraiment une période bizarre : passer les tests chaque semaine, jouer dans des stades vides… Aujourd’hui, heureusement, la vie a repris son cours normal. Mais lors de mon premier Covid, j’ai vraiment eu du mal à me remettre. Et lors du deuxième, je n’avais aucun symptôme… Bizarre. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tout cela soit derrière nous. "

L’entraînement de l’après-midi s’annonce, Paul Nardi prend congé. Un dernier clin d’œil s’impose.

" Marie-Ange Nardi ? La célèbre animatrice française de la télé ? (Il s’esclaffe) Non, ce n’est pas de ma famille. On me faisait la blague quand j’étais plus jeune… car, je vous le confirme, c’est vraiment une blague de vieux. (sic) On me surnommait aussi Paul Mardi, Paul Mercredi, Paul Jeudi… Bon, ben, autant le prendre avec le sourire… " (clin d’œil)