Paul McCartney, Stevie Wonder, Joan Baez et Judas Priest se dévoilent en musique

Il n’y a rien de plus humain que de vouloir laisser une trace de son passage sur cette terre ! Raconter sa vie pour partager son expérience, pour montrer l’exemple, la marche à suivre ou à ne pas suivre ! Se raconter, c’est aussi se faire comprendre des autres, faire le point sur son parcours, sur ses actes héroïques ou ses erreurs ! Nos rockeurs ont des vies de dingue, ils ont visité le monde entier, ont rencontré les gens les plus intéressants de la planète, se sont battus comme des lions pour en arriver là. Ça pique notre curiosité, ça c’est excitant, mais cette vie-là ne veut pas dire qu’ils sont plus heureux que vous et moi, bien au contraire comme vous l’entendrez !

En 2013, Paul McCartney creuse dans son passé, il plonge dans ses vieux souvenirs avec " On My Way to Work " (sur le chemin du travail), bien avant le succès, lorsqu’il travaillait pour une société de livraison à Liverpool. Retour en 1967 avec ce titre du très jeune Stevie Wonder : " I Was Made To Love Her'' cosigne avec Lula Mae Hardaway, sa maman, et nous parle de son premier vrai coup de foudre, elle s’appelait Angie. 1975, Joan Baez publie déjà son 16e album " Diamonds and Rust ", la chanteuse et musicienne revient sur son histoire d’amour avec Bob Dylan. Deux ans plus tard, aussi fou que cela puisse paraître, le groupe de Heavy Metal, Judas Priest reprend ce titre, à sa façon, après plusieurs écoutes, le chanteur, Rob Halford, est touché par l’élégance et l’authenticité du morceau.