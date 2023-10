Paul McCartney sort son podcast "A Life In Lyrics" et explique "Eleanor Rigby" des Beatles

Il a également expliqué l’origine du célèbre texte "Wearing a Face That She Keeps in a Jar by the Door" (porter un visage qu’elle garde dans un pot près de la porte), qu’il attribue à sa mère, à son amour et à son utilisation de la crème Nivea.

"La crème préférée de ma mère était la Nivea et je l’aime encore aujourd’hui. Cela m’effrayait un peu que les femmes utilisent autant de crème froide, et j’avais peur, en grandissant et en me mariant, d’épouser quelqu’un qui [porterait beaucoup de crème froide] et qui mettrait un de ces grands bonnets de douche, des bigoudis et des tas de choses… Cela m’a donc beaucoup travaillé l’esprit, et c’est pourquoi elle porte un visage qu’elle garde dans un bocal près de la porte", a-t-il déclaré.

Macca a révélé qu’il avait envisagé le morceau comme un film narratif et a déclaré : "Ce que je voyais, c’était comme un film, juste dans mon imagination. J’ai deux protagonistes qui se sentent seuls, elle et lui. On ne se sent pas tellement désolé pour lui, mais il est seul. Elle meurt et c’est lui qui l’enterre, il s’essuie les mains en sortant de la tombe, "personne n’a été sauvé" et c’est ainsi que se termine l’histoire."

À un autre moment de l’épisode, le musicien donne un aperçu de son amour pour l’écriture de chansons : "Oh mon Dieu, je voulais devenir quelqu’un qui écrivait des chansons", dit-il, "et je voulais être quelqu’un dont la vie se résumait à la musique".

Il a également évoqué son aversion pour la formation musicale classique, expliquant que la majorité des musiciens de sa génération ne savent pas lire la musique. Il a ajouté que lorsqu’il apprend à un enfant à jouer du piano, il lui montre généralement quelques accords pour commencer. "Vous avez Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur, juste là, c’est comme la plupart des chansons des Beatles. C’est plus que ce que vous avez besoin de savoir", a-t-il déclaré.

L’émission McCartney : A Life In Lyrics a été coproduite par Pushkin Industries et iHeartPodcasts. Les plus grands fans peuvent regarder la première saison immédiatement avec un abonnement Pushkin +. Un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine.

La première saison comprendra 12 épisodes et la deuxième saison suivra avec 12 épisodes supplémentaires dont la sortie est prévue pour février 2024.

Par ailleurs, Ringo Starr a récemment déclaré que la "dernière" chanson des Beatles, réalisée avec l’aide de l’IA, "aurait déjà dû sortir".

Dans le cadre d’une nouvelle interview accordée à AP News, Ringo Starr a fait la lumière sur la date de sortie supposée de la chanson tant attendue, expliquant qu’elle aurait déjà dû sortir à l’heure qu’il est.

"Les rumeurs disaient que nous l’avions inventé. C’est la dernière fois que les quatre Beatles sont présents sur un morceau. John, Paul, George et Ringo."

Interrogé sur la date à laquelle les fans peuvent s’attendre à entendre le morceau ou à en connaître le titre, il a répondu : "Il devrait déjà être sorti".