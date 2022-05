Paul McCartney retrouve John Lennon pour un duo… virtuel

La tournée américaine de Paul McCartney se poursuivra jusqu'au 16 juin.

Paul McCartney Setlist — 28 avril 2022 (via setlist.fm)

01. "Can't Buy Me Love" (The Beatles)

02. "Junior's Farm" (Wings)

03. "Letting Go" (Wings)

04. "Got to Get You Into My Life" (The Beatles)

05. "On to Me"

06. "Let Me Roll It" (Wings) (followed by "Foxy Lady" jam)

07. "Getting Better" (The Beatles)

08. "Women and Wives"

09. "My Valentine"

10. "Nineteen Hundred and Eighty-Five" (Wings)

11. "Maybe I'm Amazed"

12. "I've Just Seen a Face" (The Beatles)

13. "In Spite of All the Danger" (The Quarrymen)

14. "Love Me Do" (The Beatles)

15. "Dance Tonight"

16. "Blackbird" (The Beatles)

17. "Here Today"

18. "Queenie Eye"

19. "Lady Madonna" (The Beatles)

20. "Fuh You"

21. "Being for the Benefit of Mr. Kite!" (The Beatles)

22. "Something" (The Beatles, tribute to George Harrison)

23. "Ob-La-Di, Ob-La-Da" (The Beatles)

24. "You Never Give Me Your Money" (The Beatles)

25. "She Came in Through the Bathroom Window" (The Beatles)

26. "Get Back" (The Beatles)

27. "Band on the Run" (Wings)

28. "Let It Be" (The Beatles)

29. "Live and Let Die" (Wings)

30. "Hey Jude" (The Beatles)

Rappel :

31. "I've Got a Feeling" (The Beatles, tribute to John Lennon)

32. "Birthday" (The Beatles)

33. "Helter Skelter" (The Beatles)

34. "Golden Slumbers" (The Beatles)

35. "Carry That Weight" (The Beatles)

36. "The End" (The Beatles)