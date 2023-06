Paul McCartney reproche à Bruce Springsteen d’avoir fait en sorte que les fans s’attendent maintenant à des spectacles qui durent des heures

À 81 ans, nous sommes toujours heureux de voir Paul McCartney se produire encore – et encore plus lors de ses concerts épiques de trois heures dans les arènes. Mais ses longs moments sur scène pourraient être en partie motivés par ceux de Bruce Springsteen, à qui le Beatle reproche d’avoir établi une nouvelle norme en matière de longs concerts.

Le Boss, même à 73 ans, est connu pour ses concerts qui peuvent durer près de quatre heures – une durée qui aurait été totalement inimaginable à l’époque des Beatles. Dans le cadre du podcast Conan O’Brien Needs a Friend, Paul McCartney s’est souvenu de l’évolution de la culture dans les années 60, notamment en ce qui concerne la durée des concerts.

"Vous étiez sur des factures forfaitaires", explique-t-il à propos de ses premières tournées. "De nos jours, il y a généralement un groupe principal et un groupe en première partie. Mais à l’époque, il y avait beaucoup de monde sur l’affiche parce que personne ne faisait de longues prestations. Aujourd’hui, les gens font trois ou quatre heures. Je blâme Bruce Springsteen. Je le lui ai dit. Je lui ai dit : "C’est de ta faute, mec !".

Lorsque O’Brien lui a demandé si Springsteen avait "tout gâché pour tout le monde", McCartney a renchéri. "Il l’a fait ! On ne peut plus faire une heure", a-t-il dit. "Nous avions l’habitude de faire une demi-heure, c’était comme ça avec les Beatles. Une demi-heure, et on était payé pour ça !".

Il poursuit : "J’ai essayé de comprendre pourquoi c’était si court. Eh bien, parce qu’il y avait beaucoup de monde à l’affiche. Je pense que si vous étiez un comédien, le promoteur vous disait : "Combien de temps pouvez-vous jouer ? Quatre minutes ? Le gars disait oui, alors ils en faisaient quatre, et nous nous sommes alors dit : "Une demi-heure, c’est épique". C’était ça. Un grand concert des Beatles, nous l’avons fait par intermittence. Cela n’avait rien d’étrange."

Bien entendu, ces coups de gueule contre Springsteen ne sont qu’une plaisanterie. L’année dernière, avant son 80e anniversaire, McCartney a invité le Boss à son concert d’East Rutherford pour jouer en duo quelques morceaux en guise de "cadeau d’anniversaire".