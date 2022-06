Paul McCartney rejoint sur scène par Bruce Springsteen et Jon Bon Jovi

Bruce Springsteen et Paul McCartney ont repris ensemble "Glory Days" - un classique du Boss - et "I Wanna Be Your Man" des Beatles lors de la dernière date de la tournée américaine de Macca.

Paul McCartney vient de terminer son Got Back Tour, sa première tournée aux Etats-Unis en trois ans. Et ce qui est certain, c'est que les fans présents ce jeudi 16 juin pour cette dernière date dans le New Jersey en ont eu pour leur argent.

Ils ont en effet eu la grande surprise de voir débarquer sur scène les héros locaux que sont Bruce Springsteen et Jon Bon Jovi.

A la fin du set de McCartney, au Met Life Stadium, Bruce Springsteen est arrivé par surprise sous un tonnerre d'applaudissements et a pris le micro pour une performance de son tube des années 80, "Glory Days", avant d'entonner un classique des Beatles, "I Wanna Be Your Man".

Ce n'est pas une première pour McCartney et Springsteen : ils ont collaboré à plusieurs reprises au fil des ans, notamment lors d'une performance pour l'évènement Hard Rock Calling 2012 à Hyde Park à Londres.

Découvrez ce moment grâce aux images prises par des fans :