Paul McCartney regroupe sa trilogie dans un coffret

McCartney I II II Box Set Tracklist :

McCartney

Side A

01. The Lovely Linda

02. That Would Be Something

03. Valentine Day

04. Every Night

05. Hot as Sun

06. Glasses

07. Junk

08. Man We Was Lonely

Side B

01. Oo You

02. Momma Miss America

03. Teddy Boy

04. Singalong Junk

05. Maybe I’m Amazed

06. Kreen-Akrore

McCartney II

Side A

01. Coming Up

02. Temporary Secretary

03. On the Way

04. Waterfalls

05. Nobody Knows

Side B

01. Front Parlour

02. Summer’s Day Song

03. Frozen Jap

04. Bogey Music

05. Darkroom

06. One of These Days

McCartney III

Side A

01. Long Tailed Winter Bird

02. Find My Way

03. Pretty Boys

04. Women and Wives

05. Lavatory Lil

06. Slidin’

Side B

01. Deep Deep Feeling

02. The Kiss of Venus

03. Seize the Day

04. Deep Down

05. Winter Bird / When Winter Comes