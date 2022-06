Paul McCartney nous partage sa recette pour une " maccarita "

Santé ! Paul McCartney, qui a récemment célébré son 80e anniversaire, nous propose des conseils de mixologie dans l'émission de sa fille Mary.

Paul McCartney a eu 80 ans il y a quelques jours à peine. Et depuis 60 ans d'une carrière bien remplie, il y a très peu de choses que le public ignore du chanteur légendaire. Mais Macca est encore arrivé à nous surprendre. Lors d'une récente apparition dans l'émission de sa fille Mary, Mary McCartney Serves It Up sur la chaine Discovery +, il nous a proposé une démonstration sur la façon de préparer sa recette de cocktail personnalisée, qu'il a humblement surnommée la "Maccarita".

On ne vous en révelera pas trop sur la conception de ce breuvage, et vous laisse découvrir tout ça en vidéo ci-dessous. Un petit indice toutefois: ce cocktail contient de la tequila et du triple sec.