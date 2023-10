Paul McCartney mort dans un accident de voiture ? En 1969, les Beatles laissent planer le doute sur cette folle rumeur

Deux jours plus tard, le Michigan Daily publie une tribune rédigée par Fred Labor, une connaissance de notre animateur radio, qui a assisté à l’échange dans l’émission de l’avant-veille. Intitulée sobrement McCartney Dead ; New Evidence Brought to Light. Cette critique qui finalement ne parle que très peu de l’album met encore plus en lumière les théories les plus folles au sujet de la possible disparition du membre phare des Beatles. Ce journaliste, qui n’est encore qu’un étudiant, égraine de très nombreux indices et faisceaux de preuves qui, selon lui, tendent à prouver la mort du chanteur et bassiste de 27 ans. L’article récolte un grand succès : il est relayé par de nombreux quotidiens nationaux, puis internationaux. En très peu de temps, le monde entier est mis au courant de cette histoire et se demande si McCartney est réellement bien McCartney. Et ce qui étonne surtout, c’est que les Beatles eux-mêmes ne réagissent pas officiellement à la nouvelle. De quoi alimenter les théories du complot les plus folles.

Des questions subsistent alors : pourquoi le plus grand groupe du monde ne dirait pas la vérité au sujet de la mort de l’un de ses membres historiques ? Pourquoi, ensuite, ce même ensemble musical ne démentirait par les rumeurs au sujet de cette histoire ? Quels indices troublants trouve-t-on exactement sur la pochette d’Abbey Road et dans les chansons des Beatles ? Découvrez dans L’Heure H ces folles rumeurs qui ont alimenté la théorie de la mort accidentelle de Paul McCartney.