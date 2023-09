Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder et Elton John sur le nouvel album des Rolling Stones

La tracklist :

‘Angry’

‘Get Close’

‘Depending On You’

‘Bite My Head Off’

‘Whole Wide World’

‘Dreamy Skies’

‘Mess It Up’

‘Live By The Sword’

‘Driving Me Too Hard’

‘Tell Me Straight’

‘Sweet Sounds Of Heaven’

‘Rolling Stone Blues’

Le 24e album du groupe est leur premier album de musique originale depuis A Bigger Bang en 2005. Le titre de l’album, Hackney Diamonds, a été confirmé après des semaines de spéculation.

Le dernier album des Stones était un album de reprises de blues, Blue & Lonesome (2016). Et bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis A Bigger Bang. Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.

Laurent Rieppi était présent à la fameuse conférence de presse qui s’est tenue la semaine passée à Londres et au cours de laquelle on a pu découvrir les Stones en pleine forme, ainsi que le clip de "Angry". Découvrez son compte rendu ici.

Le réalisateur de clips musicaux François Rousselet a d’ailleurs dû falsifier près de 40 panneaux publicitaires sur le Sunset Strip pour créer le clip de ce nouveau titre " Angry ". Il a expliqué tous les coulisses de sa réalisation dans une longue interview à lire ici.

De son côté, Walter De Paduwa vous propose, dans Dr Boogie, de revenir sur quelques raretés de la longue carrière des Stones ce lundi 18 septembre à partir de 21h.