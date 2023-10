Paul McCartney : "la présence de Yoko Ono en studio était une "ingérence sur le lieu de travail"

Paul McCartney a admis que la présence de Yoko Ono pendant les sessions d'enregistrement des Beatles était "une ingérence sur le lieu de travail".

Yoko Ono a rencontré John Lennon en 1966 et le couple a été marié de 1969 à sa mort en 1980.

Dans un nouvel épisode de sa série de podcasts en 12 parties, McCartney : A Life In Lyrics, il a parlé des sentiments du groupe à l'égard d'Ono, lorsque celle-ci a été amenée en studio par Lennon.

"John et Yoko s'étaient mis ensemble et cela devait avoir un effet sur la dynamique du groupe", a déclaré McCartney au poète Paul Muldoon (via The Independent).

"Le fait que Yoko soit littéralement au milieu de la session d'enregistrement était quelque chose qu'il fallait gérer. L'idée était que si John voulait que cela se produise, alors cela devait se produire. Il n'y avait aucune raison de ne pas le faire."

Il poursuit : "Cela nous dérangeait mais c'était comme ça. Nous le permettions et nous n'en faisions pas un drame. Et pourtant, en même temps, je ne pense pas que l'un d'entre nous l'ait particulièrement apprécié."

"C'était une ingérence sur le lieu de travail. Nous avions une façon de travailler. Nous travaillions tous les quatre avec George Martin. Et c'est à peu près tout. Et nous avions toujours procédé de la sorte. N'étant pas très conflictuels, je pense que nous avons étouffé l'affaire et que nous avons continué à travailler."

Ses derniers commentaires sont similaires aux idées qu'il a déjà exprimées sur le sujet.

Il évoque aussi le titre "Let it Be" des Beatles, dans ce nouvel épisode: