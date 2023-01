Paul McCartney, John Fogerty et Steven Tyler sur l’album rock de Dolly Parton

C’est lors de son passage sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon qu’elle a déclaré : "Je suis une rockstar maintenant !" en précisant toutefois qu’elle ne voulait susciter aucune controverse lorsqu’à l’annonce de sa nomination au Rock and Roll Hall of Fame, elle avait refusé d’accepter cet honneur, jugeant qu’elle était une chanteuse de country et non de rock.

"Quand ils ont décidé de m’introniser au Rock and Roll Hall of Fame, je me suis dit que cet honneur était destiné à des gens qui avaient passé leur vie à faire du rock & roll", déclare-t-elle. "Vous savez, Led Zeppelin n’est pas au Country Music Hall of Fame – même s’ils pourraient y figurer ! Enfin bref, je pense que c’était en fait plus que ça. Et quand je m’en suis rendu compte, je me suis dit que j’allais tout de même accepter cela avec gratitude, ce que j’ai fait."

"J’ai même écrit une chanson qui parle de cette histoire. Mais voilà, je suis honorée et très fière de tout cela… Et c’est un bon timing, car je m’étais toujours dit que je voulais faire un album rock, car mon mari est un grand fan du genre. Et voilà, c’est le bon moment pour m’y mettre !"

