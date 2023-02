Paul McCartney et Elvis Costello rendent hommage à Burt Bacharach

Alors qu’on apprenait la semaine dernière le décès de Burt Bacharach, compositeur américain légendaire des tubes "I say a little prayer for you" ou "Raindrops keep fallin' on my head", Paul McCartney et Elvis Costello ont tenu à saluer sa mémoire.

Le Beatles écrit : "Ce cher Burt Bacharach est décédé. Ses chansons étaient une source d’inspiration pour des gens comme moi. Je l’ai rencontré à quelques reprises et c’était un homme très gentil et talentueux qui nous manquera à tous. Ses chansons étaient différentes de beaucoup d’autres dans les années 60 et 70…"

Il poursuit : "Lorsque nous nous sommes rencontrés il n’y a pas si longtemps, il m’a rappelé qu’il avait été le directeur musical de Marlene Dietrich lorsque les Beatles ont partagé l’affiche avec elle au Palladium de Londres. C’était un homme adorable. Nancy et moi pensons à sa famille. Paul."