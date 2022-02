Paul McCartney de retour en live aux Etats-Unis

Le Beatles vient de dévoiler les dates de son Got Back Tour, sa première tournée aux Etats-Unis en trois ans.

En tout, ce sont 13 dates qui sont annoncées, en passant par Los Angeles, Boston, le New Jersey, etc. Ce sera la première fois qu’il jouera à Knoxville et son concert à Baltimore sera le premier depuis celui des Beatles en 1964.

Le dernier album en date de Paul McCartney est McCartney III, sorti en décembre 2020. Il avait ensuite sorti une version "collaborative" de ce même album avec Damon Albarn, Phoebe Bridgers, St. Vincent et Beck.

Les dates de la tournée :

04/28 – Spokane, WA @ Spokane Arena

05/02 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

05/03 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

05/06 – Oakland, CA @ Oakland Arena

05/13 – Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

05/17 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

05/21 – Winston Salem, NC @ Truist Field

05/25 – Hollywood, FL @ Hard Rock Live

05/28 – Orlando, FL@ Camping World Stadium

05/31 – Knoxville, TN @ Thompson-Boling Arena

06/04 – Syracuse, NY @ Carrier Dome

06/07 – Boston, MA @ Fenway Park

06/12 – Baltimore, MD @ Orioles Park

06/16 – East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium