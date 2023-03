Paul McCartney célébré à New-York et entendu sur un nouveau titre des Stones !

Paul McCartney n’était pas présent pour ce show qui a permis de récolter des fonds pour des programmes d’éducation musicale, mais on a pu y voir Graham Nash, Denny Laine, guitariste des Wings, Bettye LaVette, Nancy Wilson, Lyle Lovett, Bruce Hornsby, Shovels & Rope, Lake Street Dive, Natalie Merchant, Allison Russell, Ingrid Michaelson et Christopher Cross.

Ils étaient tous entourés par un groupe dirigé par Steve Jordan, batteur de tournée des Rolling Stones, et Will Lee, bassiste des Fab Faux.

Parmi les autres moments forts du concert, citons l’interprétation de "For No One" par Graham Nash, la version soul de "Maybe I’m Amazed" par Bettye LaVette, et l’interprétation de "Band on the Run" des Wings par Wilson et Laine. Pour clore le show, tous les artistes sont montés sur scène pour interpréter "Hey Jude".

Bien que les fans n’aient pas eu l’occasion de voir McCartney en personne, ils ont pu l’entendre sur le prochain album des Rolling Stones. Le mois dernier, on avait appris qu’il avait enregistré des parties de basse pour ce prochain album, Ringo Starr est aussi pressenti pour le projet.