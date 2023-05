Paul McCartney, Brian Eno et John Lee Hooker dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche dès 9h dans Soundtrack, Laurent Debeuf vous propose des séquences sur Paul McCartney, Brian Eno et John Lee Hooker.

"Music is Ideas", le nouveau livre sur Paul McCartney

Avec 25 albums de musique pop, 5 de musique classique – soit un total d’environ 500 chansons – publiés sur plus d’un demi-siècle, la carrière de Paul McCartney, en solo et avec Wings, est riche d’un incroyable catalogue qui s’efforce toujours de s’affranchir de l’ombre des Beatles. Laurent Rieppi revient sur ce livre, Music Is Ideas, qui retrace la production post-Beatles de McCartney de 1970 à 1989.

Mike Oldflied et son album Crises : 40 ans déjà

Crises est le huitième album studio du musicien et auteur-compositeur anglais Mike Oldfield, sorti le 27 mai 1983 chez Virgin Records. Et pour marquer ses 40 ans, Dominique Ragheb présentera cet album qui s’efforçait à l’époque d’être plus accessible que ce qu’il avait déjà proposé par le passé. Crises a en effet atteint la sixième place des charts anglais et est devenu l’album le plus réussi de l’artiste dans les années 1980, après la sortie du célèbre single "Moonlight Shadow", qui a été numéro un dans neuf pays et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.

John Lee Hooker et son album préféré

Dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa ressort cette semaine le disque Hooker 'n Heat, un double album collaboratif avec Canned Heat et dont John Lee Hooker a toujours confié qu’il était son préféré.