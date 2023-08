Paul McCartney annonce une tournée internationale

Paul McCartney a évoqué la possibilité d’entamer une tournée internationale, et a, depuis, confirmé quelques dates en Australie.

McCartney a publié sur ses réseaux sociaux un message énigmatique encourageant les fans à s’inscrire à sa liste de diffusion. Ces posts étaient accompagnés de la promesse de "nouvelles bientôt".

Le clip partagé sur Twitter montrait un ciel bleu avec des nuages et le son d’une radio en train d’être réglée : "Got to get you into my life ! Inscris-toi pour recevoir les nouvelles en premier". Des fans ont également fait remarquer que le clip comprenait des flashs d’une seconde de la face B de Ode To A Koala Bear et la face B du tube de Pipes of Peace, "Say Say Say".