Paul McCartney annonce le nouveau podcast "‘McCartney: A Life In Lyrics"

Dans chaque épisode, Macca se penchera sur une chanson de son travail au sein des Beatles et des Wings, ainsi que de sa carrière solo. La première saison de la série de podcasts contiendra, entre autres, "Eleanor Rigby", "Let It Be" et "Live and Let Die".

La série offrira également aux auditeurs une occasion unique d'assister à des conversations entre McCartney et le poète Paul Muldoon, qui a rédigé la préface du livre de McCartney, The Lyrics : 1956 to the Present.