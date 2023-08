Paul McCartney annonce des dates supplémentaires et rend hommage au compositeur Carl Davis

Sir Paul McCartney a annoncé une tournée au Brésil qui aura lieu fin 2023.

Le "Back in Brasil Tour" de McCarney comprendra des concerts dans cinq villes : São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte et Curitiba.

Grâce à Bruce Springsteen, les fans peuvent s’attendre à ce que Paul McCartney joue près de trois heures chaque soir. "J’ai de bonnes nouvelles. Nous reviendrons au Brésil en novembre pour jouer pour vous. Nous avons de si bons souvenirs de toutes nos visites", a déclaré l’ancien Beatle dans un communiqué. "J’adore venir au Brésil parce que vous aimez le rock, le chant et la fête en même temps. Nous sommes très enthousiastes. Amusons-nous. Faisons du rock. Roulons. Tapez du pied. Flânons. Et au Brésil, passons un bon moment".

Avant de se rendre au Brésil, McCartney entamera une tournée en Australie à partir du mois d’octobre.

Voici les dates déjà annoncées :

10/18 – Adelaide, AU @ Entertainment Centre

10/21 – Melbourne, AU @ Marvel Stadium

10/24 – Newcastle, AU @ McDonald Jones Stadium

10/27 – Sydney, AU @ Allianz Stadium

10/28 – Sydney, AU @ Allianz Stadium

11/01 – Brisbane, AU @ Suncorp Stadium

11/04 – Gold Coast, AU @ Heritage Bank Stadium

11/30 – Brasília, BR @ Mané Garrincha Stadium

12/03 – Belo Horizone, BR @ MRV Arena

12/09 – São Paulo, BR @ Allianz Parque

12/13 – Curitiba, BR @ Estádio Couto Pereira

12/16 – Rio de Janeiro, BR @ Maracanã Stadium

Par ailleurs, l’artiste a également tenu à rendre hommage au compositeur Carl Davis, décédé à l’âge de 86 ans la semaine dernière (3 août).

Partageant une photo d’eux assis ensemble au piano, McCartney a déclaré à propos de son ami et collaborateur : "J’ai été très triste d’apprendre le décès de mon ami Carl Davis."

"Carl et moi avons écrit ensemble l’Oratorio de Liverpool. C’était mon premier projet classique complet et j’ai vraiment apprécié de travailler avec lui pour le réaliser. Je me présentais chez lui et nous commencions à écrire."

"Je lui suggérais une idée et il l’écrivait sur le papier manuscrit, ce qui lui permettait de me la restituer facilement et nous progressions ainsi. C’était un homme très habile et très agréable à côtoyer".