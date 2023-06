Paul McCartney a utilisé l’Intelligence Artificielle pour créer la "dernière" chanson des Beatles

Alors que de nombreux artistes ont ouvertement manifesté leur méfiance à l’égard du rôle de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale - Nick Cave et Sting ayant même récemment fait part de leur dégoût pour cette technologie qui progresse rapidement – Paul McCartney a révélé qu’il avait utilisé l’intelligence artificielle pour créer la "dernière" chanson des Beatles.

Dans une conversation avec l’émission Today de BBC Radio 4, l’ancien Beatle explique comment il a fait pour "extraire" la voix de John Lennon d’une vieille démo afin de pouvoir l’utiliser pour compléter un morceau de musique déjà écrit.

À propos du titre, qui n’a pas encore été officiellement révélé mais qui, selon les rumeurs, serait la chanson inédite de John Lennon " Now And Then ", datant de 1978, McCartney déclare : "Nous venons de le terminer et il sortira cette année".

Pour ce projet, Paul McCartney a demandé l’aide du célèbre réalisateur Peter Jackson, qui a utilisé l’IA pour nettoyer l’audio de la série documentaire Get Back sur les Beatles de 2021, acclamée par la critique.

" Il [Jackson] a réussi à isoler la voix de John à partir d’un petit morceau de cassette pas très net", explique-t-il à l’animatrice Martha Kearney.

"Nous avions la voix de John et un piano, et il a pu les séparer grâce à l’IA. Il a dit à la machine : " C’est la voix. C’est une guitare. Enlevez la guitare’'. Pour ce dernier disque des Beatles, nous sommes partis d’une démo que John avait réalisée et nous l’avons épurée grâce à l’IA. "

"Ensuite, nous pourrons mixer le disque, comme vous le feriez normalement. Cela nous donne une certaine marge de manœuvre".

En ce qui concerne son opinion sur cette technologie qui divise, il ajoute : " Je ne suis pas très présent sur Internet, mais les gens me disent : "Oh, oui, il y a un morceau où John chante une de mes chansons", et c’est créé par une intelligence artificielle de l’IA, vous savez ? "

"C’est un peu effrayant mais excitant, parce que c’est l’avenir. Nous verrons bien où cela nous mènera".

Selon la BBC, le titre a été considéré comme une possible "chanson de retrouvailles" pour les Beatles en 1995, lors de la compilation de leur série Anthology, qui couvre l’ensemble de leur carrière, McCartney ayant reçu la démo un an plus tôt de Yoko Ono.

La démo provient d’une cassette étiquetée "For Paul", enregistrée par Lennon dans son appartement new-yorkais peu avant sa mort en 1980.

D’autres titres de la cassette – " Free As A Bird " et " Real Love " – avaient été achevés par le producteur Jeff Lynne et sortis en 1995 et 1996. Cependant, " Now And Then " n’a jamais pu voir le jour, George Harrison déclarant que sa tentative de nettoyage était "nulle" et refusant d’y travailler.

Des fans ont déjà tenté l’expérience de retravailler des titres des Beatles, avec un résultat concluant. C’est à découvrir ici.