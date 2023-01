Paul McCartney a failli être renversé par une voiture à Abbey Road

Paul McCartney a failli se faire renverser lors du tournage de la traversée du passage pour piétons sur Abbey Road. C’est ce que sa fille Mary McCartney, photographe et réalisatrice, explique dans un extrait du nouveau documentaire, If These Walls Could Sing.

Paul McCartney tentait de reconstituer l’iconique scène de la pochette de l’album Abbey Road des Beatles en 1969 pour ce nouveau documentaire et une voiture l’a frôlé alors qu’il traversait le passage pour piétons. C’était une idée de sa fille de tourner de nouvelles images du même moment mais le conducteur n’a absolument pas freiné pour autant.

Il faut dire que c’est un classique de ce carrefour du centre de Londres, où les chauffeurs de taxi et conducteurs de bus doivent quotidiennement éviter des fans qui tentent de recréer la scène pour leurs photos souvenirs.

Le premier trailer de If These Walls Could Sing, ce nouveau film à propos des légendaires Studios Abbey Road, a déjà été partagé :