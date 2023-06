Paul McCartney a clarifié le processus de création par intelligence artificielle de la " dernière chanson des Beatles "

"Nous avons constaté une certaine confusion et des spéculations à ce sujet. Il semble qu’il y ait beaucoup de suppositions. Je ne peux pas en dire trop à ce stade, mais pour être clair, rien n’a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tous dessus. "

" Nous avons nettoyé certains enregistrements existants – un processus qui existe depuis des années. Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous. Plus de nouvelles en temps voulu."

À propos du titre, qui n’a pas encore été officiellement révélé mais qui, selon les rumeurs, serait la chanson inédite de John Lennon " Now And Then ", datant de 1978, McCartney déclare : "Nous venons de le terminer et il sortira cette année".

Pour ce projet, Paul McCartney a demandé l’aide du célèbre réalisateur Peter Jackson, qui a utilisé l’IA pour nettoyer l’audio de la série documentaire Get Back sur les Beatles de 2021, acclamée par la critique.