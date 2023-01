Paul Magnette veut interdire la publicité pour tous les produits néfastes à la santé et à l’environnement

Cette semaine, Paul Magnette était "attendu au Tournant" dans le Podcast du même nom. Une heure d’entretien avec le président du parti socialiste pour essayer de comprendre sa vision "écosocialiste" telle qu’il la décrit dans son livre-manifeste "La Vie Large". Le président du Parti Socialiste y a notamment détaillé une proposition très concrète qui concerne la publicité.

Selon lui, "il faut interdire à terme la publicité sur tout produit nocif pour la santé et pour l’environnement". Si cela devait être mis en œuvre, ce serait une petite révolution, précise Alain Geerts de Canopéa (ex-Inter Environnement Wallonie) : "en effet aujourd’hui les principaux secteurs qui financent la publicité sont l’automobile (en particulier pour les SUV), les Fast Food, les jeux de hasard et paris en ligne ainsi que les sodas".

"De la manipulation neuropsychologique"

Mais le président du PS ne s’arrête pas à cet enjeu et propose une autre mesure : interdire absolument toute publicité à l’égard des enfants : " c’est une publicité odieuse ! On sait que les enfants n’ont pas l’appareil mental, culturel, critique pour se protéger… Et donc quand on essaye de leur vendre, ou de vendre à leurs parents à travers eux, des céréales, des pâtes à tartiner, des boissons sucrées… qui sont horriblement mauvaises pour la santé et pour l’environnement et qu’on utilise toute une série de techniques de manipulation neuropsychologique, je trouve ça purement et simplement scandaleux ! "

"Plus une goutte de publicité à la RTBF"

Paul Magnette ajoute enfin que, selon lui, "il ne devrait pas y avoir une goutte de publicité à la RTBF… parce que c’est un média de Service Public et au moins la radio ne devrait plus avoir de publicité au même titre que la BBC ou France Inter. Parce que cette dépendance aux financements privés entraîne une recherche d’audimat qui pousse à faire autre chose que du service public. ET moi je suis pour des mesures un peu radicales qui brisent ces cercles vicieux".

Néanmoins, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles (présidé par le Parti Socialiste) vient tout juste de conclure un nouveau contrat de gestion avec la RTBF qui ne prévoit pas une suppression de la publicité mais plutôt quelques balises et restrictions supplémentaires à celles déjà d’application. Il est notamment prévu que les recettes nettes de publicité ne pourront pas excéder 23% des recettes totales de la RTBF en 2023 et 22,5% à partir de 2024. Ce que la RTBF percevrait en trop irait au financement de la production audiovisuelle indépendante. Par ailleurs, 15% des publicités diffusées au début des séquences sur Auvio devront être des messages écoresponsables d’ici 2025.

