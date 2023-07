Paul Magnette sur 'La Vie large' : "À la décroissance, je préfère l’alter-croissance !"

Pour Paul Magnette il faut d’abord rappeler que "il a fallu la croissance pour pouvoir construire les services publics, pour pouvoir construire la sécurité sociale… et c’est la très forte croissance que nous avons connue entre la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 70 qui a permis de construire ce patrimoine collectif que nous avons". Mais il estime qu’aujourd’hui "nous sommes arrivés à un stade où ça n’est plus nécessaire".

Pour autant, le président du parti socialiste refuse de parler de 'décroissance', il lui préfère le concept d’une 'alter-croissance'. Et il développe : "Pour moi on peut continuer à avoir le même niveau de prospérité mais il faut que cette prospérité soit moins intensive en carbone. Une prospérité qui ne repose plus sur la consommation d’énergie et la consommation de matières premières… mais ça ne veut pas dire pour autant que l’on doit décroitre. C’est pour ça que je préfère parler d’alter-croissance".