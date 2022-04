Paul Magnette (PS) sur les propos de Conner Rousseau (Vooruit) : "Il faut arrêter ce Brussels bashing !"

Cette polémique arrive dans l’actualité peu une autre, la rupture du cordon sanitaire dans les médias par Georges-Louis Bouchez la semaine dernière sur la VRT. Paul Magnette reconnaît avoir été clair avec le président du MR. "Il fallait qu’on fasse une mise au point, on l’a faite" lance-t-il. Et le premier socialiste de rappeler les bienfaits du dispositif : "Il fallait que l’on dise vingt ans après qu’il faut reprendre ses engagements de ne pas discuter avec l’extrême-droite. Parce que c’est un succès. Nous n’avons pas, en Wallonie et à Bruxelles, d’extrême-droite grâce à la politique du cordon sanitaire". Et de saluer également le rôle des médias. "Alors qu’on a Marine Le Pen au premier tour en France (et à 40% au 2e) et le Vlaams Belang premier dans les sondages en Flandre. Cette politique, qui consiste à ne pas laisser le terrain à l’extrême-droite, elle fonctionne et on doit la réaffirmer" insiste Paul Magnette.

Paul Magnette enjoint les libéraux francophones de réapprouver le pacte initial de 2002 (signé à l’époque entre les 4 principaux partis francophones d’alors, à savoir les libéraux, les socialistes, le cdH et Ecolo), réécris par le PS, Ecolo et les Engagés. Paul Magnette invite aussi le PTB et Défi à le signer également.