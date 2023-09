Paul Magnette (PS) : "L’échec de la réforme fiscale est un échec majeur pour le gouvernement, mais totalement et uniquement imputable au MR"

Réforme fiscale, défi climatique, taxation des riches : la rentrée politique pour le PS s’annonce intense. Paul Magnette, président du Parti socialiste, était l’invité de Thomas Gadisseux dans Matin Première.

La réforme fiscale reste en effet l’un des grands enjeux de ces derniers mois de gouvernement de la Vivaldi, tout juste avant les élections de 2024.

"Depuis le début, on a dit qu’il fallait aider en particulier les moyens et bas salaires à travers une réforme fiscale. L’accord de gouvernement ne le disait pas explicitement, mais il laissait des portes ouvertes pour le faire, et le ministre des finances Vincent Van Peteghem avait fait des propositions. On a dû constater, malheureusement, qu’un parti, un seul, le MR pour ne pas le nommer, a tout bloqué", rappelle Paul Magnette.

"C’est très compliqué de trouver un terrain d’entente lorsqu’on est sept partis à gouverner, mais sur la réforme fiscale, comme sur les pensions, on avait trouvé un terrain d’entente. Tout le monde, à part le MR, estimait qu’il fallait une réforme fiscale. Elle doit être compensée pour ne pas traîner un déficit comme sous le gouvernement précédent. Et, troisièmement, elle doit viser les bas et les moyens salaires. Et pour cela, il fallait taxer un peu plus les 2% les plus riches, ce qu’on a commencé à faire avec la taxe sur la fortune. Et puis le MR a tout bloqué avant les vacances. Et ça, c’est évidemment un échec majeur pour le gouvernement, mais totalement et uniquement imputable à une famille politique", poursuit le président du PS.