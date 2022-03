Paul Magnette nous parle des poèmes de Pier Paolo Pasolini

Ce samedi 5 mars 2022 marque le 100e anniversaire d’un artiste aux multiples facettes, du cinéaste, écrivain, poète et scénariste italien Pier Paolo Pasolini. A cette occasion, Camille De Rijck a reçu Paul Magnette, qui a étudié, écrit et donné des conférences sur Pasolini. Paul Magnette nous parle de l’œuvre de Pasolini et plus particulièrement de ses poèmes dans l’émission Chambre avec vue.

Si l’on connaît la facette de l’homme politique, on connaît moins la facette de spécialiste de Pasolini. Comme il l’explique au micro de Camille De Rijck, Paul Magnette a découvert Pasolini très jeune, à 18 ans, alors qu’il était dans un camp international de jeunesse en Italie.