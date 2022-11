Paul Magnette : "Le gros des chantiers à Charleroi sera terminé l’année prochaine"

Cela fait 10 ans que Paul Magnette est bourgmestre de Charleroi. Il était l’invité de la matinale "Charleroi matin" pour faire le bilan.

Son plus mauvais souvenir ? La fermeture de Caterpillar "un vrai désastre économique". Concernant la ville en travaux ? "Le gros des chantiers en centre-ville […] sera terminé l’année prochaine. On va inaugurer tout cela dans le courant de l’année 2023. C’est vrai que ce n’est pas facile aujourd’hui, mais on ne peut pas rénover en profondeur une ville sans ouvrir un certain nombre de chantiers."

L’insécurité ? "Les chiffres sont bien meilleurs à Charleroi qu’à Anvers par exemple" assure Paul Magnette. Le bourgmestre avoue tout de même qu’il y a un problème au niveau du trafic de drogue, "un problème national et même international. Et Charleroi le subit comme les autres."