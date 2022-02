Paul Magnette et une Belgique sans e-commerce : de quoi parle-t-il exactement ?

"On ne va pas sortir de l’e-commerce complètement et totalement immédiatement, mais je pense que ça mérite un débat", répond d’emblée Paul Magnette quand on lui demande de préciser ses propos sur l’e-commerce.

Pour lui, "trop souvent, on ne se pose plus les questions de ce qu’il y a derrière ce type de secteur". "On oublie que derrière, il y a un impact environnemental qui est parfois catastrophique. On oublie que derrière, il y a des conditions de travail qui sont catastrophiques et qu’on doit, aussi et surtout, continuer à lutter pour défendre les droits des travailleurs et la qualité de l’emploi", ajoute le Président du PS.

A ceux qui font la promotion de l’e-commerce et réclament de la flexibilité et des assouplissements pour en faciliter l’extension, Paul Magnette répond. "On n’arrête pas d’entendre dire qu’il faut promouvoir l’e-commerce à tous crins, qu’il faut flexibiliser, qu’il faut assouplir les conditions de travail, qu’il faut travailler plus la nuit, qu’on ne doit pas mettre trop de critères environnementaux, je pense que c’est une erreur globale", estime Paul Magnette.

Pour lui, lorsqu’on avance que l’e-commerce crée de l’emploi, "en réalité, cela ne fait que déplacer de l’emploi. Tout euro que l’on dépense dans l’e-commerce, c’est un euro qu’on ne dépense pas dans le commerce local et de proximité".