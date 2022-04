Paul Magnette avance l'idée d'un revenu de base pour les jeunes

"Par contre, je pense qu'il existe des formules de revenu de base qui ont plus d'intérêt", poursuit le président du PS. "Je viens de terminer un livre sur l'écosocialisme qui sortira en octobre. J'y défends l'idée, avec mon collègue Hugues Bayet ( NDLR: député fédéral PS ) qui représente la Belgique à la Conférence sur l'avenir de l'Europe, d'un revenu de base pour les jeunes, les 18-25 ans", indique-t-il.

"Je pense que ça a du sens, parce que c'est à cet âge-là qu'il y a le plus d'inégalités et qu'elles vont le plus se cristalliser pour le reste de la vie, entre ceux qui peuvent faire des études ou non, qui doivent travailler pour payer leurs études ou non, ceux qui peuvent faire un stage gratuit et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ceux qui ont un bon salaire et ceux qui ont un très bas salaire, etc", poursuit l'homme fort du parti socialiste.

"Ça devrait idéalement se faire à l'échelle européenne. L'Europe a besoin de tels projets mobilisateurs", conclut-il.