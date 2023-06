Paul Magnette à Jeudi en Prime : impôt sur la fortune, réforme des pensions et barrage à la droite en vue des prochaines élections

A un an du prochain scrutin, on peut se demander ce que sera l’après élections. Faut-il s’attendre à de nouvelles discussions en vue de réformer les institutions ? "Je pense qu’une réforme de l’Etat n’est absolument pas nécessaire", déclare Paul Magnette. Pour lui, "le Fédéral doit consolider ses propres compétences". On pourrait même, selon lui, refédéraliser certaines compétences.

Paul Magnette ne semble pas non plus croire à de nouvelles réformes institutionnelles car "les choses ont changé en Flandre". "Aujourd’hui, les socialistes flamands ne demandent pas de réforme de l’Etat. Les écologistes non plus. Même les libéraux ne le demandent pas", explique Paul Magnette. "Il n’y a que les nationalistes qui le demandent, mais ils sont tout seuls", ajoute-t-il. "Donc, je pense qu’il n’y aura pas de réforme de l’Etat", estime-t-il.

Le président du PS explique ainsi qu’en raison du cordon sanitaire, "le Vlaams Belang ne sera pas associé au gouvernement fédéral". Quant à la N-VA, "il faut tout faire pour l’éviter parce que c’est un parti de droite".

Et Paul Magnette de pointer le MR du doigt. "On voit bien que le MR et la N-VA sont en plein rapprochement, en pleins mamours et que M. Bouchez n’a pas caché qu’il souhaiterait gouverner encore avec la N-VA et revenir aux politiques de droite de l’ancien gouvernement", souligne Paul Magnette.